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Новости
Украина
8 января 18, 22:12
Бывший зять Юлии Тимошенко скоропостижно скончался в Праге
музыкант Шон Карр.
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В Праге в воскресенье, 8 января, умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр.

Как сказано в сообщении рок-группы Death Valley Screamers, опубликованном в Facebook, Шон Карр скончался во сне в десять часов утра. Его дочь Чарли была с ним. На момент смерти Шону Карру было 49 лет.

Помимо музыки, он любил Украину и сотрудничал с местными байкерами, - говорится в сообщении.

Напомним, Евгения Тимошенко и Шон Карр познакомились в начале 2000-х в Египте, где музыкант занимался подводным плаванием. Тогда девушка еще училась в Лондонском колледже экономики.


В октябре 2005 года британский рокер и Евгения Тимошенко поженились. В январе того же года Карр создал в Украине группу DVS (Death Valley Screamers, в переводе с английского - "Вопящие из Долины Смерти"), в состав которой сегодня входят два британца и трое украинских музыкантов.

Как сообщалось, пара развелась в марте 2012 года.


В августе 2013 года Карр женился в третий раз - на британке Мэри Хилл. У музыканта осталось двое детей - дочь Чарли и сын Джекс.
URA-Inform
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