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Новости
Украина
9 января 18, 12:07
В ЛНР облили краской мемориал сепаратистам (ФОТО, ВИДЕО)
Перевальск.
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Инцидент произошел в городе Перевальск.

В подконтрольном самопровозглашенной ЛНР городе Перевальск неизвестные залили краской мемориальную аллею, сообщают сепаратистские СМИ.

"На редкость циничный проступок был совершен в Перевальске в ночь на 8 января. Вандалы осквернили Аллею воинской славы, посвященную памяти погибших воинов-интернационалистов и защитников Донбасса. Неизвестные разрисовали краской и бездушно расписали оскорбительными надписями практически все элементы мемориального комплекса", – говорится в сообщении.


В местной "полиции" заявили, что "прилагают все усилия, чтобы найти злоумышленников".

Инцидент произошел в ночь на 8 января.

Внимание! На фото и видео присутствует нецензурная лексика.
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Korrespondent
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