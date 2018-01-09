Организация С-14 продолжит блокаду Киево-Печерской лавры

В организации С-14 заявили, что продолжат акции против Украинской православной церкви Московского патриархата. А Киево-Печерская лавра будет центральной локацией таких акций. Об этом Обозревателю рассказал координатор С14 Маркиян Яциняк.

Как сообщается, активисты пообещали наращивать масштаб акций.

Отвечая на вопрос, что в С14 планируют предпринять после акции, проведенной в лавре 8 января, он пообещал:

"Наши следующие акции будут более масштабными и более продолжительными. Возможно, в формате блокады или какого-то другого интересного креатива".

"Точкой приложения сил будет только лавра?" - попросил уточнить жкрналист. "Возможно, будут и другие объекты, но лавра – главный "штаб", откуда они распространяют свои идеи "русского мира".

Это знаковое, символическое место – во время Евромайдана именно там прятались титушки, там хранили оружие. В январе 2014 года туда приезжал российский офицер Гиркин для участия в "крестном ходе", - пояснил активист.

Отвечая на вопрос, как в С14 видят пути разрешения проблемы наличия религиозного ресурса противника на территории Украины, Яциняк сказал:

"На государственном уровне должно быть четко обозначено: УПЦ МП - это филиал Русской православной церкви. Необходимо называть вещи своими именами. Одновременно необходимо работать с людьми, разъяснять им, чтобы они понимали, какую церковь они посещают".

В то же время активист убежден: "Разумеется, Киево-Печерская лавра должна быть украинской. Туда должны быть допущены все православные конфессии без ограничений. УПЦ МП не имеет права монополизировать святыню".

Отвечая на реплику журналиста о том, что УПЦ МП может организовать в ответ на подобные акции "крестные ходы" и акции протеста, Яциняк сказал: "Пусть протестуют – они имеют на это право. А наша задача – информационно освещать те шаги, которые мы делаем, работать с населением и пояснять. Вчера мы этим и занимались".

Напомним, 8 января активисты С14 пикетировали Киево-Печерскую лавру. Во время общения с ними неместник лавры сделал ряд заявлений. В частности, митрополит Павел заявил о том, что Крым "никогда не был украинским", а УПЦ МП это не что иное, как РПЦ.

Ранее, 7 января, несколько неизвестных мужчин в Днепре ворвались в Свято-Троицкий кафедральный собор УПЦ (МП) и начали выкрикивать обвинения в адрес священнослужителей.