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Новости
Украина
9 января 18, 18:32
ГПУ начало расследование в отношении мэра Бучи
ГПУ
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Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело в отношении городского главы города Бучи. Об этом передает пресс-служба прокуратуры.

По результатам предварительно расследование было установлено, что городской главы города Бучи и приближенные чиновники злоупотребили служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения площадью в 80 га. Данные земли далее продавались частным лицам, что нанесло государство ущерба на 400 млн гривен. Передача земель происходила в промежутке с 2002 по 2015 года.

Отдельные дела также заведены в отношении секретаря и заместителя городского главы города Буча.

Сейчас дело было направлено в Ирпенский городской суд Киевской области. Всем фигурантам дела грозит десять и более лет лишения свободы. 

Как сообщалось, недавно полиция Киевской области задержала чиновницу поселкового совета.
URA-Inform
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