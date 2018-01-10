В Сумах проверяют наличие тетрадей с портретами Сталина

В Сумской области Служба безопасности проверяет информацию о появлении в продаже тетрадей с советской и российской символикой. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе УСБУ в Сумской области.

Так СБУ отреагировала на сообщение о продаже в городе тетрадей с георгиевскими лентами, оружием Российской Федерации, а также портретами Сталина и семьи Романовых.

"Сейчас проводится проверка по данному факту, после чего будут приняты соответствующие решения", - отметила Рапута.

Основанием для принятия подобных мер стало появление в соцсетях информации о тетрадях с упомянутой символикой в сумском магазине Либрариум. Ее в частности, на своей странице в Facebook выложил общественный активист Александр Такул.

"Украина, 8 января 2018 года, магазин ЛІВRARIUM. В продаже ученические тетради с изображением оружия агрессора, российских императоров, Сталина и подобной лабуды.... Как вам такой сюжет?”, - написал Такул.

Как сообщалось, ранее в Днепре продавали тетради с символикой России.