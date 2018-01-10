Гидрометцентр и народник дали прогноз погоды на весь 2018 г

В наступившем году нам обещают морозное окончание зимы и "тропическое" лето — жаркое и с дождями. Таков долгосрочный прогноз погоды от известного народного синоптика Леонида Горбаня, который он делает эксклюзивно для "Сегодня" уже третий год (см. инфографику).





Зима-лето





В своих прогнозах Горбань руководствуется старинной методикой так называемого "Брюсова календаря", в котором расчеты погоды ведутся по числовым рядам планет и народным приметам. ("Сегодня" подробно писала об этом 15 января 2016 г. — Авт.). Годовой погодой руководят по очереди Солнце, Луна и пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Ушедший год был годом Солнца, наступивший — годом Венеры, следующий пройдет под знаком Меркурия.





Как признает Горбань, точность усредненного прогноза для всей Украины составляет примерно 75%, но для отдельных регионов вероятность его расчетов достигает 95%. В ушедшем году народный синоптик, в частности, верно предсказал февральские холода, запоздавшее, но жаркое лето, раннюю дождливую осень.





"Год Венеры — больше сырой, чем сухой, — говорит Горбань. — Весна ожидается прохладная и сырая: холодный март, также не будут жаркими и засушливыми апрель и март. Лето — влажное и умеренно теплое. Годы Венеры урожайные на колосовые культуры, но опасность в том, что в период их уборки бывают сильные дожди, носящие затяжной характер, что приводит к потере урожая. Осень вначале теплая, затем холодная, уже в конце октября возможны морозы. Зима умеренная, сперва сухая, затем холодная, очень снежная, что приведет к большому разливу рек".





Почему "качели"





Укргидрометцентр и ученые-климатологи, в отличие от народника, утверждают, что даже приблизительный прогноз погоды составить сложно, так как на нее влияют много непросчитываемых факторов, например, солнечная активность, извержение вулканов, поведение Мирового океана. Но все они признают, что за последние 5—6 лет погода, как в Украине, так и в мире, стала более неустойчивой.





"2018 год ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно. Как и в предыдущие 2—3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом — жаркая погода ненадолго сменится прохладной, затем снова жара, снова грозы", — анализирует замначальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.





Ведущий научный сотрудник института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко разъяснила нам, что в участившихся "погодных качелях", которые за последние несколько лет стали обычными, виновато много факторов.





"Есть несколько гипотез, почему погода сейчас ведет себя странно. Это и процессы длинного периода на Солнце (не известные 11-летние, а 60-летние циклы), и активизация вулканической деятельности, и Мировой океан, который то связывает парниковые газы, то снова отдает их в атмосферу, это тоже снижает либо повышает температуру, — рассказала нам Бойченко. — Мы проводили многолетние исследования, как в Украине изменилась годовая амплитуда температурного хода (между самой низкой и сумой высокой температурой. — Авт.).





Оказалось, что зимы в Украине стали намного теплее, а вот летом почему-то не намного жарче, а то и прохладнее, чем 20—25 лет назад. Но за последние 10 лет стала проявляться и летняя климатическая аномалия, лето становится более жарким. Похоже, что из-за глобального потепления, на которое накладываются такие факторы, как активизировавшееся извержение вулканов, выбрасывающих в атмосферу тучи пепла, происходит разбалансировка погоды. Но мы ожидаем, что после 2020 года аномалии утихнут. Этот процесс уже начался, и с каждым годом температурные амплитуды становятся все меньше и к 2030 году таких резких перепадов, как сейчас мы наблюдаем, не станет".





В нынешнем году, помимо резких летних колебаний погоды, Бойченко обещает сильные но недолгие морозы в январе и феврале.











