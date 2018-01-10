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Украина
9 января 18, 21:17
Вспышки кори в Одессе: Школьные каникулы продлили
корь
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В Одессе местные власти еще на неделю продлили школьные каникулы.

Соответствующее решение из-за вспышки кори во вторник, 9 января, принял оперативный штаб, созданный при городском Департаменте здравоохранения. Как сообщают местные СМИ, по мнению специалистов, это позволит уменьшить контакты между детьми в вероятный инкубационный период заболеваемости корью и позволит сделать детям прививки.

Речь идет о рекомендации школам всех форм собственности, - пояснил директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич. Она также заверила, что пропущенную неделю компенсируют за счет уплотнения учебного материала и отрабатывать ее не придется. Буйневич добавила, что в Одессе продолжает действовать решение о том, что без прививки от кори дети не будут допущены к учебно-воспитательного процессу.

Вместе с тема, по словам, главного врача одесской городской инфекционной больницы Светланы Лаврюковой, каникулы должны были закончиться 10 января, однако по состоянию на утро вторника на стационарном лечении в медицинском учреждении находятся 112 больных корью. При этом трое детей и двое взрослых умерли от осложнений кори, - пояснила она.

Напомним, как сообщалось, за последние несколько дней в Николаеве госпитализировали 33 человека с острой инфекционной болезнью гепатитом А. Среди них у 16 пациентов подтвердился диагноз.
URA-Inform
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