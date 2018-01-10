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9 января 18, 21:30
Суд избрал меру пресечения для Россошанского
Ирина Ноздровская
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Сам подозреваемый в убийстве Юрий Россошанский просил суд применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства
Вышгородский районный суд Киевской области удовлетворил ходатайство стороны обвинения по избранию меры пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

Таким образом, Россошанский арестован на два месяца без альтернативы залога, как и ходатайствовала прокуратура. Сам подозреваемый в убийстве Юрий Россошанский просил суд применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он признал инкриминируемое ему подозрение и заверил, что не собирается скрываться от следствия и намерен участвовать в следственных действиях.

"С подозрением согласен, с арестом – нет", – заявил в ходе заседания суда Россошанский.

Напомним, 1 января под Киевом нашли тело Ноздровской. 38-летнюю жительницу с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла 29 декабря, обнаружили бездыханной в местной реке.

Уже 8 января в полиции сообщили о задержании возможного убийцу адвоката, однако детали не уточнили.

Источник: segodnya.ua
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