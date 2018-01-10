6 вещей, которые категорически нельзя делать 13 и 14 января

Ведь для них это означало, что не только стол будет ломиться от вкусной и сытной еды, но и праздник заглянет в каждый дом. А именно: зазвучат колядки, щедривки и посевальные пожелания.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ ЗАКОНЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ





Но если для современных жителей Украины суть колядок еще понятна (прославление рождения Божьего Сына), то с щедривками и посеванием у многих возникают казусы. Не все знают, чем отличаются эти два обряда.





Чем щедрование отличается от посевания













В ночь с 13 на 14 января обычно отмечается Старый Новый год (традиция, которая возникла в результате реформы 1918 года и перехода страны на григорианский календарь). Но для наших предков эти дни были особенными по другой причине.





Дело в том, что 13 января православная церковь отмечает день преподобной Мелании (в народе ее часто называют Меланка).





А 14 января – день памяти Святителя Василия Великого. И в эти дни было принято не только поздравлять всех вокруг с праздниками, но и делать это в песенной и стихотворной форме.





13 января обычно пели щедривки. Делать это могли только девочки и девушки. После захода солнца девичьи компании ходят по домам и желают добра и счастья семьям, благополучия, восхваляют хозяев дома. За это барышни получают подарки и угощения.





А уже 14 января посевают парни. Это традиция, которая связана не с благополучием рода или семьи, а с земледелием, поскольку Василий Великий является покровителем земли и поэтому для его задабривания символически «засевается» дом зерном. Для этого можно, кстати, брать не только пшеницу, но еще и рис, и пшено. К слову, парни начинали посевать еще с полуночи или приходили в дом на рассвете. А делалось этого для того, чтобы в дом 14 января, не дай Бог, не зашла первой женщина. Только появление парня в этот день могло гарантировать хороший урожай и удачу в делах. Женщина же – это к беде и неурожаю.





Что нельзя делать на старый Новый год













Нельзя выметать зерно, которым «засевали» дом.





Также нельзя закрывать дверь и не впускать в дом щедрующих и посевающих. Иначе закроются двери и для благополучия этой семьи.





Нельзя работать или ругаться. Только веселиться и радоваться. Иначе весь год проведешь в склоках и выяснениях отношений.





Нельзя есть постную еду. Стол должен ломиться от вкусной еды. А начинать вечернюю трапезу 13 января надо непременно с богатой кутьи, заправленной маком, медом и сливками или сливочным маслом. Если не придерживаться этой традиции, то не будет денег в доме.





К деньгам в эти дни лучше не прикасаться. То есть, заранее приготовить купюры для посевальщиков, а считать оставшиеся деньги или давать в долг нельзя ни в коем случае. Считалось, что подобное предостережение поможет увеличить финансовые поступления в новом году.





Мусор также нельзя выносить из дома 14 января, а то здоровье вынесешь из дома.



