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Новости
Украина
10 января 18, 11:19
ФСБ сообщила о задержании украинца в Крыму
ФСБ
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Мужчина на админгранице якобы предъявил поддельный паспорт.
Мужчина на админгранице якобы предъявил поддельный паспорт.

Российские пограничники в пункте пропуска Армянск задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России.

"При прохождении пограничного контроля задержан иностранный гражданин 1983 г.р., который, несмотря на действующий запрет, предпринял попытку проникнуть на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как сообщается, украинец предъявил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ имеет признаки подделки.

Согласно сообщению погранслужбы, впоследствии мужчина признался, что паспорт выдан на чужие установочные данные, а он сам является гражданином Украины 1986 года рождения.

По данным пограничников, фальшивый документ мужчина приобрел в Херсонской области за 100 долларов, так как под своим именем въезд в РФ до 2020 года ему запрещен по причине нарушения миграционного законодательства.

 В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за "незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации", нарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пункте Армянск ФСБ в ноябре 2017 года задержала украинца.

А в декабре ФСБ заявила о задержании двух украинцев в Крыму.

 
Korrespondent
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