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Новости
Украина
10 января 18, 14:35
Машина с военными попала в ДТП , есть жертвы
ДТП
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Инцидент произошел в Яворивском районе.

Во Львовской области автомобиль ВАЗ столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо госпитализированы с травмами, сообщает региональное упраление Нацполиции.

Инцидент произошел утром в среду, 10 января возле села Когуты Яворивского района. От полученных травм скончался водитель автомобиля ВАЗ. Получили травмы различной степени тяжести четыре пассажира этой машины в возрасте 21-22 лет, жители Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областей.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александра Поронюка, в этом ДТП пострадали военнослужащие-контрактники.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Как сообщаось, в ноябре 2017 года в Запорожье на перекрестке трассы Харьков-Симферополь и улицы Димитрова перевернулся военный грузовик КрАЗ, в результате чего один человек погиб, еще один был тяжело травмирован.
Korrespondent
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