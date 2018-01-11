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Украина
10 января 18, 19:13
В зоне АТО сегодня погиб украинский военный
АТО
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У бойца остались жена и двое сыновей.

В среду, 10 января в селе Новолуганское Бахмутского района Донецкой области погиб боец батальона Донбасс Владимир Анадимб 1986 года рождения. Об этом сообщил телеканал Буковина.

Отмечается, что погибший старший солдат батальона Донбасс Анадимб Владимир Борисович, 1986 года рождения был жителем Черновицкой области.

"Он погиб сегодня утром в селе Новолуганское Донецкой области во время обстрела из гранатомета. Осколок попал в шею. Умер по дороге в больницу", -  рассказал военком Черновицкой области Владимир Шведюк.

Как сообщается Владимир Анадимб родился в Херсонской области и женился в селе Тереблече Глыбокского района Черновицкой области. У бойца остались жена и двое сыновей.

Тем временем, в сводке Штаба АТО по состоянию на 18:00 10 декабря о погибших не сообщается. Вместе с тем, Штаб подтверждает обстрал Новолуганского.

"На Луганском направлении противник обстрелял позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги. В частности, более 30 мин калибра 120-мм и 82-мм враг выпустил по защитникам Новолуганского. Также вокруг этого населенного пункта сепаратисты активно применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению Штаба АТО, в светлое время суток в этом направлении велся обстрел из 82-мм минометов и пулеметов.

Накануне штаб АТО сообщал о двоих раненых за сутки.
Korrespondent
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