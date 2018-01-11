Из-за вирусных инфекций в Киеве проводят профилактику

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, в детсадах и школах детей проверят на наличие прививок против кори. А тех, у кого отсутствуют прививки или справки о том, что ребенок переболел корью и имеет иммунитет, не допустят к занятиям в школах и дошкольных учреждениях.

Стоит добавить, что корь считается опасным вирусным заболеванием с инкубационным периодом от 7 до 17 дней. Вирус начинает свое распространение, когда у человека появляются первые признаки заболевания.

Напомним, как сообщал ранее, в ноябре заболеваемость корью на Одесщине выросла в два раза. В регионе сейчас сохраняется напряженная эпидситуация с заболеваемостью корью, в основном болеют дети, а большинство — жители областного центра.