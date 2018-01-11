Осторожно, новый "развод": теперь с участием полицейских

Киевлянин Максим Даниловский рассказал в “Фейсбук” историю, которая приключилась с ним возле метро “Лукьяновская”. Для других она может послужить предупреждением, поскольку юристы говорят, что такая схема вполне реальна.

По слова Максима, на улице нему подошла девушка и попросила указать дорогу к Артема, 77. Максим достал свой телефон (у девушки он якобы разрядился) и открыл в нем по просьбе барышни карту.

- А она так сильно, впритык стала ко мне, - рассказывает Максим. - Решил от греха прижать кошелек в кармане свободной рукой. Показал я дорогу и пошел в переход возле “Киевской Руси”. Спускаюсь, и меня не покидает чувство, что это была какая-то схема на “лоха”.

Парень осмотрел свой рюкзак и обнаружил, что два маленьких отделения открыты. В одном появился спичечный коробок с измельченной коноплей внутри. Максим выбросил “подкидыша”, а на выходе из перехода к нему подошли полицейские. Сказали, что имеют наводку на запрещенные вещи.

Максим отказался открывать рюкзак, ему пригрозили, что отвезут в участок. Взяв прохожую в свидетельницы, парень показал все, что есть в рюкзаке. Но полицейские не успокоились - решили еще посмотреть лично (грубейшее нарушение!). Коробок с наркотиком, понятно, не нашли. Извинились и ретировались.

Максим признает, что немного волновался, поэтому не запомнил фамилий полицейских и не сфотографировал их.

Такое было и с другими

И можно было бы назвать инцидент случайностью, но участники обсуждения поста Максима вспоминают похожие случаи.

- Попытка подбросить мне что-то в рюкзак была сегодня на метро “Васильковская”, но немного другим способом. Мужчина пошёл на обгон быстрым шагом, я почувствовала, что он пытается засунуть что-то в рюкзак. Но на рюкзаке двойной замок, он не ожидал. Я резко обернулась, он заскочил в магазинчик и стоял там ничего не покупая, - написала Мария Шахнюк. - А сейчас позвонил друг, у него такой же случай на метро Демиевская, по описанию тот же мужик в чёрной дутой куртке, тёмные волосы лет 30 и тоже попытка с рюкзаком.

В полиции ни о чем подобном не слышали. Говорят, что полицейскими могли быть “ряженые”. Тем не менее люди вспоминают, что схема уже срабатывала на вымогательство денег.

- У нас такое было в 1997 году на КПИ, - вспоминает Сергей Насиканов. - Пацаны вечером пошли за водкой, были уже “под газом”. Подошел человек, сунул в руки пакет и ушел. Они и не поняли, что он им дал, через две минуты - милиция. На Шутова в отделении полтора суток сидели, пока в общежитии не насобирали 200 долларов.

Что говорит закон

Адвокат Иван Либерман также допускает, что подобное может происходить с участием реальных полицейских. Поэтому советует быть бдительными - держать незнакомцев на расстоянии от себя. А если подошла полиция, помнить о следующем:

- Полицейские должны поздороваться и объяснить, почему остановили именно вас, а не кого-то другого. Вы имеете право попросить их показать удостоверения и сфотографировать их. Если есть сомнения - можете перезвонить в райотдел, чтобы удостовериться в правдивости документов, - советует Иван Либерман. - Помните: все происходящее вы имеете право снимать на мобильный телефон. И я настоятельно рекомендую это делать.

Если поведение полицейских кажется сомнительным, гражданин может потребовать, чтобы на место вызвали дежурного по району прокурора, а также адвоката.

- Если знакомого адвоката нет, нужно позвонить в центр бесплатной правовой помощи, - говорит Иван Либерман.

Важно знать!

Полиция имеет право проводить только поверхностный осмотр, а не обыск. Для обыска нужна санкция суда.

- Поверхностный осмотр означает, что вы выполняете просьбы полицейского: показываете содержимое сумки, выворачиваете карманы, открываете багажник или "бардачок" автомобиля. Трогать вас или ваши вещи руками полицейский не имеет права, - подчеркивает адвокат.

Если все-таки что-то нашли

Ничего не признавайте и не подписывайте. Желательно говорить только одну фразу: “Я требую адвоката”, - советует Иван Либерман. - Опять же, если у вас нет знакомого юриста, вам обязаны предоставить адвоката по линии бесплатной правовой помощи.



