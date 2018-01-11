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Новости
Украина
11 января 18, 00:08
Приватбанк возглавит математик из Чехии: 5 языков и айкидо
Петр Крумханзль
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Петр Крумханзль сделал карьеру в нескольких успешных банках Европы и Китая.

Приватбанк возглавит чешский банкир, математик по образованию Петр Крумханзль (Petr Krumphanzl). Об этом сообщили "Украинские новости".

Как сообщило издание, в ближайшее время ожидается согласование его кандидатуры с наблюдательным советом Приватбанка. 

Крумханзль по образованию математик. Он закончил Карлов университет в Праге в 1989 году. Владеет пятью языками: английский, немецкий, русский, чешский и японский. Много лет профессионально увлекается японским единоборством айкидо, возглавляет чешскую федерацию Айкидокай.

С 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 - в Украине в "Райффайзен Банка Аваль" операционным директором.

С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 - главным операционным директором в словенской филиала австрийской компании Heta Asset Resolution.

С мая 2016 по сей день - главный операционный директор (chief operating officer) в китайском Home Credit China.

На данный момент исполняющим обязанности главы Приватбанка является Галина Пахачук после увольнения в июле 2017 года Александра Шлапака. 

Крумханзль в свободное время обучает людей боевой системе айкидо. Фото: Фейсбук
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