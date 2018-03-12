УПЦ МП выгнала священника из храма из-за молитв за ВСУ

В Запорожье священника Московского патриархата Игоря Савву лишили прихода. По словам верующих, он молился за победу украинской армии и отказывался упоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла. Об этом сообщает ТСН.
"Если на Украину напали, то это зло, и церковь не может быть в стороне от этого зла, она должна высказать свое мнение. Поэтому, наверное, это самая главная тема, за которую высказывались к нам претензии, ко мне лично", - заявил священник.
Как отмечается, о наказании батюшку неоднократно предупреждали, а 11 марта сообщили – служить в храме он больше не будет. Представители епархии пришли в церковь в сопровождении молодых людей. Те покинули храм только после вызова полиции. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который приехал на место, общаться с верующими отказался.
В храме теперь будет служить другой священник, которого пришлет Московский патриархат. Часть верующих заявила, что будет искать другое место для молитв, поскольку имеет патриотическую позицию.