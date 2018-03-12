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Украина
12 марта 18, 09:54
УПЦ МП выгнала священника из храма из-за молитв за ВСУ
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Священник неоднократно молился за победу ВСУ и отказывался упоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла.
Теперь его место займет другой священник из Московского патриархата.

В Запорожье священника Московского патриархата Игоря Савву лишили прихода. По словам верующих, он молился за победу украинской армии и отказывался упоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла. Об этом сообщает ТСН.

"Если на Украину напали, то это зло, и церковь не может быть в стороне от этого зла, она должна высказать свое мнение. Поэтому, наверное, это самая главная тема, за которую высказывались к нам претензии, ко мне лично", - заявил священник.


Как отмечается, о наказании батюшку неоднократно предупреждали, а 11 марта сообщили – служить в храме он больше не будет. Представители епархии пришли в церковь в сопровождении молодых людей. Те покинули храм только после вызова полиции. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который приехал на место, общаться с верующими отказался.

В храме теперь будет служить другой священник, которого пришлет Московский патриархат. Часть верующих заявила, что будет искать другое место для молитв, поскольку имеет патриотическую позицию.


Напомним, запорожский священник во время похорон отказался отпевать погибшего 2-летнего малыша, на которого упал самоубийца, из-за того, что ребенка крестили в Киевском патриархате.

В знак протеста активисты начали приносить под стены храмов московского патриархата мягкие игрушки ,не обошлось без потасовок с «православными титушками»  из охранной организации «Радомир».

Результатом стало дело, которое правоохранители завели за оскорбление чувств верующих.
Korrespondent
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