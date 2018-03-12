Переход на летнее время: когда и как в Украине переведут час

В ночь с субботы (24 марта) на воскресенье (25 марта) украинцы передвинут стрелки часов на час вперед. Таким образом, в воскресенье, 25 марта, украинцам придется спать на час меньше.





Стоит отметить, что переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. Последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.





Ранее считалось, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе, но правительство не рассматривало этот вопрос.





У медиков существует ряд аргументов против перехода на зимнее время, в первую очередь касающихся негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении, поэтому сезонный перевод часов в некоторых странах отменен.



