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Украина
12 марта 18, 13:20
По всей Украине СБУ проводит массовые обыски у пособников РФ
СБУ
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Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и другие доказательства подрывной работы против Украины, заявляют в ведомстве.

Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в понедельник, 12 марта.

"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны", – написала она на своей странице в Facebook.

Гитлянская отметила, что обыски прошли также у представителей СМИ.

"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", – добавила она.

Спикер СБУ заверила, что более подробная информация будет обнародована на сайте ведомства после завершения всех процессуальных действий.

Напомним, на прошлой неделе СБУ задержала руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана с арсеналом оружия на Донбассе. Его подозревают в подготовке терактов. Суд арестовал Рубана на два месяца без права внесения залога.
Korrespondent
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