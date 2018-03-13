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Новости
Украина
12 марта 18, 15:07
В ВСУ разгорелся скандал из-за утонувшего в грязи полигона
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Палаточный городок Вооруженных сил Украины на военном полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области «утонул» в грязи.
«Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год войны… Сепары так к своему мясу не относятся, как у нас», — написала в своем Facebook участник АТО, снайпер ВСУ Юлия Матвиенко, опубликовав соответствующие фото.

По ее словам, плохие условия проживания на этом полигоне наблюдаются круглый год, поэтому военные не видят смысла жаловаться.

Заместитель командира 92 ОМБр ВСУ, подполковник Максим Марченко заявил, что к ухудшению условий привела погода.»Учитывая местный климат и высокий показатель осадков — факторы, на которые мы не можем повлиять — вопрос о погодных условиях, то есть превышения уровней грязи и воды в палаточном городке, не может быть устранен так быстро», — написал он на странице бригады в Facebook. Руководство бригады проживает с военнослужащими в равных условиях и делает все возможное, чтобы улучшить условия проживания в городке, уверяет он.

После возникновения резонанса в сети и СМИ на полигоне закипела работа по расчищению грязи, написала Юлия Матвиенко. «Работа кипит, бульдозеры расчищают грязь и засыпают переходы шлаком. Ждем селфи строителей со стройки и баню», — отметила она.

Журналист Юрий Бутусов пишет, что полигон «Широкий Лан» ежегодно «утопает» в грязи, потому что там до сих пор не построили нормальную дренажную систему. Позже военные сообщили, что их наказали за опубликованные фото — заставили чистить полигон от неразорвавшихся снарядов.

 
Источник: sobytiya.net
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