По "делу Рубана" вызвали на допрос Савченко

СБУ вызвала внефракционного депутата Надежду Савченко на допрос 13 марта в деле против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако накануне допроса она покинула территорию Украины. Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко, в эфире 112 Украина.

По словам Луценко, Савченко уехала из страны в понедельник рано утром.

"СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов", - сказал Луценко.

Генпрокурор призвал Савченко прибыть завтра в СБУ.

"Хотел бы обратиться к нардепу Савченко, - если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, - завтра она должна быть в СБУ", - добавил глава Генпрокуратуры.

Как сообщалось, Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием.

Позже нардеп Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки.