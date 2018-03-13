Покушение Рубана на Порошенко. Что это значит? (ФОТО, ВИДЕО)

Руководитель центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан арестован на два месяца по подозрению в подготовке покушения на президента Петра Порошенко, главу МВД и секретаря СНБО, а также расстрела здания Верховной Рады и администрации президента.

Рубана задержали в Донбассе за рулем микроавтобуса, загруженного целым арсеналом боеприпасов. Он отвергает свою причастность к подготовке терактов и говорит, что не имеет отношения к оружию. Корреспондент.net разбирался в ситуации вокруг Рубана.

Известный как неофициальный переговорщик в процессе обмена пленныма на Донбассе Владимир Рубан был задержан 8 марта на блокпосте Майорское при попытке выехать с территории самопровозглашенной ДНР на подконтрольную украинским властям территорию.

"Под видом переселенца этот "генерал" пытался провести целый арсенал оружия, которое было спрятано в мебели", - написал в Facebook замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Среди найденного оружия были автоматы, ручные пулеметы, гранатометы, десятки гранат и тысячи патронов.













Как сообщалось, во время документирования оружия загорелся один снаряд.

По данным источник издания, загорелся снаряд, пороховой заряд к нему, возможно мины калибром 120 мм. Пламя удалось вовремя потушить, никто не пострадал.

МВД сообщило, что спецоперация Службы безопасности длилась около десяти месяцев.

Рубану инкреминируют незаконное обращение с оружием и подготовку террористического акта. По данным МВД, это только пятая часть всех подозрений.

9 марта глава СБУ Василий Грицак провел специальный брифинг по задержанию Рубана. По его словам, тот в сговоре с главами ДНР готовил серию терактов в центре Киева.

Часть боеприпасов для их осуществления была ввезена с неподконтрольной Киеву территории еще в ноябре прошлого года.

По данным СБУ, Рубан планировал во время пребывания Петра Порошенко на заседании Верховной Рады обстрелять из минометов здания парламента, президентской администрации, а также жилых домов на центральных улицах Киева.

Кроме того, как утверждается в документе, Рубан планировал в ночное время захватить здание парламента и одновременно напасть на места жительства Порошенко, Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Арсена Авакова "и других с целью их убийства".

Грицак заявил, что целью Рубана было "дестабилизировать ситуацию, показать, что Украина - территория сплошного хаоса, что тут есть гражданская война".

СБУ опубликовала видео с Рубаном за рулем микроавтобуса с оружием:

Вместе с тем он назвал Рубана "просто механизмом в чужих руках", предположив, что за действиями Рубана могли стоять некие "кураторы из Москвы".

В пятницу Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Рубана на два месяца без права внесения залога. На заседание пришла нардеп Надежда Савченко, которая хотеля взять его на поруки.

В тексте подозрения говорится, что Рубан искал себе соучастников - ними оказались "радикально антиукраински настроенные граждане Шашкин, Мезенцев (бывший помощник Савченк - ред.), Захарченков, Березня и Лящ".

Сам Владимир Рубан во время судебного заседания заявил, что не знал о найденном силовиками оружии в его микроавтобусе. По его словам, он стал жертвой "заговора спецслужб".

Глава Офицерского корпуса называет организатором провокации "старшего офицера" одного из украинских силовых ведомств с позывным Кедр, которы "когда-то прикрывал нас на обменах".

Савченко пришла на суд по делу Рубана

По распоряжению Кедра, говорит Рубан, которого лишили права пересечения границы с неподконтрольной территорией ДНР, пропустили через линию соприкосновения.

"Я должен был перевезти один товар на ту сторону (в ДНР), а оттуда, по словам Кедра, я должен был перевезти мебель", - заявил Рубан на суде, позднее отказавшись уточнить, о каком именно "товаре" идет речь.

Порошенко назвал задержание Рубана "блестящей операцией".

Кто такой Рубан и след Медведчука

Владимир Рубан родился в 1967 году в Казахстане, отец был военным. Семья жила в селе Зазимье. Школу закончил в Киеве. 1989 окончил Черниговское военное училище по военно-учетной специальности летчик-инженер.

Служил в различных частях, эксплуатируя МиГ-21 и МиГ-25. Уволен в запас в июле 1991 года в звании старшего лейтенанта.

Биография Рубана с момента провозглашения независимости Украины и до 2014 году остается неизвестной. В открытых источниках упоминается, что он работал на руководящих должностях в коммерческих и общественных организациях. С 1997 - был основателем детского журнала Соняшник.

Также известно, что Рубан, как и его сын Даниил закончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

С 2014 года в СМИ и на публичных мероприятиях Рубана представляли как генерал-полковника. Позже СБУ заявила, что он безосновательно называет себя "генералом спецслужбы".

Также Рубан является руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус, председателем партии Офицерский корпус, вице-президентом Академии национальной безопасности.

СБУ опубликовало слайды о Рубане:





Имя Рубана стало широко известным с началом масштабных боевых действий на Донбассе. Его Офицерский корпус активно публиковал данные о своем участии в переговорном процессе. В СМИ циркулировали сообщения о том, что Рубан имеет выходы на представителей сепаратистов и договаривается с ними об обмене пленными. По словам самого Рубана, он четыре раза приезжал в Луганск, чтобы договориться об обмене Надежды Савченко. В мае 2015 года Рубан вновь попал в поле внимания благодаря освобождению из плена внука Героя Советского Союза Юрия Смирнова. В января 2016 года СБУ заявила, что Рубан утверждает о ведении переговоров по освобождению заложников из плена. Однако тот опубликовал фотокопию документа, который якобы подтверждал то, что на переговоры он был делегирован СБУ. В феврале 2017 года стало известно о том, что Рубан вместе с Савченко прибыли в Донецк. Целью поездки называлось "посещение украинских пленных". После этого СБУ сообщила, что Рубан нарушил правила при выезде на неподконтрольную территорию. На протяжении всей активной деятельности Рубана во время конфликта на Донбассе его называли "человеком Медведчука". Напомним, что украинский политик Виктор Медведчук, которого называют кумом Путина, участвует в переговорном процессе с Россией и ЛДНР. Также на кэшированных страницах сайта организации Украинский выбор Медведчука можно найти упоминание о Рубана как автора. 9 марта на суде в Киеве Рубан заявил, что никогда не работал с Медведчуком: "Нет у меня большего врага, чем он". У Медведчука также заявили, что Рубан не является членом их организации и "никогда не был помощником Медведчука". Хотя после этого заседания глава СБУ обнародовал заявление, в котором утверждал, что Рубан с 2013 года активно сотрудничал с движением Украинский выбор. Что значат обвинения против Рубана? Обозреватель Радио Свободы и политический коментатор Виталий Портников пишет о влиянии терактов на общество. "Тотальный террор и борьба с ним - прекрасная возможность для создания правительства национального единства, главной задачей которого будет остановить террор на улицах, положить конец войне и договориться с Москвой. В таких условиях мир и спокойствие любой ценой может стать такой же политической религией незрелого общества, которой стала сейчас борьба с коррупцией", - считает он. Политолог Анатолий Луценко считает, что "это будет обычный пиар-процесс". "Там с самого начала было очень много вопросов. В этой истории Рубан - эдакий герой-супермен, причем герой-одиночка. Т. е. почему-то до сих пор не арестовали никого из потенциальных соучастников", - сказал он. Политолог Виктор Небоженко считает, что история с Рубаном - это "принуждения Медведчука к дружбе". "В этой истории Рубан - это третье лицо. Процесс направлен против Медведчука... Задача президента - заставить Медведчука полностью перейти на его сторону, а не играть в несколько игр одновременно... То, что мы видим, - это банальное принуждение к дружбе", - сказал эксперт. Волонтер Мирослав Гай уверен, что Рубана будут пытаться "отмазать", используя все возможные ресурсы. "В интернете разгоняется волна, что Рубан - связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, чтобы его отпустили, чтобы испугались дискредитациипрезидента и не посадили", - пишет он в Facebook. Спецкорр российской Новой газеты Павел Каныгин называет задержание Рубана "очень странной историей", отметив, что тот "обладает информацией" по сбитому малазийскому Боингу на Донбассе. "В июле 2014 он много контактировал с сепаратистами и с тем же Хмурым по теме обменов. Отношения у них тогда сложились вполне рабочие, даже приятельские, оба потом травили байки в Facebook... Я пытался поговорить с ним..., но Рубан испугался и сказал, что не снесет в таком случае головы", - написал журналист. Он также называет Рубана "осторожным хитрым типом", не понимая, зачем ему перевозить оружие. "Мне трудно поверить, что этот осторожный хитрый тип повез бы оружие сам из ДНР в Киев через несколько КПП да еще и для организации покушения на Порошенко. Не говоря о том, что всякого оружия навалом и на подконтрольных Украине территориях", - написал Каныгин в Facebook. Известный блогер Рauluskp считает, что Рубан "участвовал в совместных с СБУ схемах торговли оружием". "То, что потяжелее, минометы и мины, уходило за границу. Естественно, оружие возили не из оккупированных территорий (это глупо), а с нашего бока линии фронта. Годами сотрудничали и все было нормально. Однако в СБУ поступил заказ сверху на громкую историю о терактах в Киеве "с тысячами жертв". Рядовая поездка на микроавтобусе, которым уже много раз вместе с СБУ возили стволы на продажу. Загружают на нашей территории под запись камеры, установленной в салоне. Затем задержание и хорошо подготовленная информационная кампания", - написал он на своем сайте. Нардеп из Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко усомнился в версии СБУ. "Возникает вопрос к СБУ - стоило ли сразу светить покушение на президента. Потому что, как мне кажется, такое обвинение требует молниеносных свидетельств и доказательств. Если их не будет, то есть если не будет блицкрига, вероятность того, что люди поверят в эту версию минимальна. А без веры народа доверия к самому суду просто не будет. Даже если Рубан этот теракт и готовил", - написал он в Facebook. Журналист российской Комсомольской правды Александр Коц назвал обвинения СБУ против Рубана "голливудским боевиком". "Чем фантастичнее озвучивают обвинения Рубану, тем больше это похоже на подставу. То ли копают под Медведчука, человеком которого считают Рубана. То ли самого Рубана таким радикальным образом снимают с какого-то финансового потока", - написал он в Twitter. Юрист Алексей Романов обратил внимание, что в уведомлении о подозрении говорится, что ранее Рубан вывозил оружие из ДНР на базу спецназа в Хмельницком. "А первую он отвез по адресу Хмельницкий, ул.Толстого, 4, в/ч 0553. Проблема в том, что эта часть - очень непростая. Можно сказать - знаковая. Это - армейский 8-й отдельный полк спецназа (8 оп СпН). Главное управление разведки и все такое", - написал Романов в Facebook. Юрист отмечает, что бывшая 8-я бригада СпН является "очень серьезной структурой" и что хранить там оружие просто так было нельзя, а можно было сделать только с ведома командования этой части. "И теперь СБУ говорит, что на базе 8 оп СпН собиралось оружие для государственного переворота... Оставить мог только с ведома командования. Понимаете, что это значит? В полку спецназа хранилось оружие для государственного переворота. Со слов СБУ, конечно", - написал он. Впрочем, отметим, что помимо этого упоминания в подозрении, линия участия спецназа ВСУ в подготовке переворота и терактов в Киеве в фабуле версии обвинения развития не получила.



