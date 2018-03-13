На вокзале в Киеве найден мертвым боец АТО

Он служил под Попасной в Луганской области.



В Киеве на железнодорожном вокзале найден мертвым военнослужащий из Черновицкой области Виталий Вяльцев. На его теле обнаружены следы избиения.

Об этом сообщает Молодой буковинец со ссылкой на военного комиссара Черновицкой области Владимира Шведюка.

"Военнослужащий позавчера, 10 марта, был найден мертвым на железнодорожном вокзале в Киеве с признаками избиения. Он был в отпуске в деревне Погориловка Заставнивского района и возвращался на ротацию", – сказал Шведюк.

По его словам, Виталий Вяльцев призывался из города Кицмань. Проживал в селе Погориловка Заставнивского района, где и был в отпуске. Родителей у него нет, только сестра. Осталось двое детей. Служил в 10 бригаде под Попасной в Луганской области.

"К сожалению, военнослужащий не доехал до своей бригады. В Киев поехала его бывшая жена на опознание. Сейчас продолжаются следственные действия. Когда доставят тело, еще неизвестно", – добавил Владимир Шведюк.

Ранее сообщалось, что командир взвода девятого отдельного батальона Винница 59-й отдельной мотопехотной бригады сержант Василий Семченко погиб при странных обстоятельствах, направляясь после возвращения с фронта в родное село Метановка Винницкой области.