Подготовлен новый список рекомендованных для запрета сайтов

Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень сайтов, которые ведомство рекомендует запретить в стране. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, в списке 21 сайт. Они содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства. В частности, это dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

По данным Министерства информационной политики, сайты нарушают статью о публичном призыве к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти. К характеристике каждого ресурса прилагаются ссылки на материалы с данных сайтов.

Отмечается, что список отобрала рабочая группа по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины. Он передан на рассмотрение экспертного совета при МИП.

Далее список планируют передать правоохранительным органам.

Напомним, в июне 2017 года Министерство информационной политики Украины опубликовало список сайтов, которые нужно закрыть в стране.

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