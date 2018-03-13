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Новости
Украина
12 марта 18, 22:14
Украинцы могут проверить свой стаж и пенсию в онлайн режиме
пенсия
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В Пенсионном фонде представили сайт, позволяющий гражданам Украины узнать свой рабочий стаж, а также проверить пенсионные начисления.
Украинцы могут проверить свой стаж и пенсию в онлайн режиме

Инструкция о процессе регистрации размещена тут.

Онлайн регистрация доступна по электронной цифровой подписи (ключом ЭЦП). Для оффлайн регистрации на сайте нужно подать заявление в территориальные органы Пенсионного Фонда Украины.

У каждого зарегистрированного пользователя будет свой "Личный кабинет", в котором будет информация о взносах работодателя, об их размерах, а также можно будет узнать о специальном или льготном стаже.

На сайте также предусмотрен информационный раздел, где находятся контакты управлений ПФУ, графики их приема, информация об условиях выплат и перерасчетов пенсий, а также образцы бланков.

Закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.

источник: novosti-n.org
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