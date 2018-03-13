Генпрокурор рассказал о контактах Рубана с Захарченко

У Генпрокуратуры есть аудио-и видеодоказательства того, что руководитель центра Офицерский корпус Владимир Рубан контактировал с лидером так называемой ДНР Александром Захарченко. Материалы по этому делу будут обнародованы после завершения следствия, заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Zik, пишет ZN.ua.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию ДНР, потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание. При этом у нас есть доказательства, это выложено в аудио, о том, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт", - рассказал Луценко.

По словам генпрокурора, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт.

"То, что я знаю из материалов следствия - трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе - с минометами, автоматами и гранатами", - заявил Луценко.

Он также ответил на насмешки скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в микроавтобусе.

"При этом надо вспомнить, что была первая партия оружия, которая была завезена на нашу территорию под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры. И вот к тем минометам она подходит", - отметил глава ГПУ.

Напомним, Рубана задержали возле Майорска с большим количеством оружия.

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