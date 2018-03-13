Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.89
USD
25.92
RUB
0.46
EUR
31.93
USD
25.90
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 марта 18, 09:10
Генпрокурор рассказал о контактах Рубана с Захарченко
Луценко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Генпрокурор обещает обнародовать доказательства по этому делу после завершения следствия.
Но все же упомянул, что у ГПУ есть видео того, как автоматчики Захарченко загружают машину Рубана.

У Генпрокуратуры есть аудио-и видеодоказательства того, что руководитель центра Офицерский корпус Владимир Рубан контактировал с лидером так называемой ДНР Александром Захарченко. Материалы по этому делу будут обнародованы после завершения следствия, заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Zik, пишет ZN.ua.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию ДНР, потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание. При этом у нас есть доказательства, это выложено в аудио, о том, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт", - рассказал Луценко.

По словам генпрокурора, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт.

"То, что я знаю из материалов следствия - трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе - с минометами, автоматами и гранатами", - заявил Луценко.

Он также ответил на насмешки скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в микроавтобусе.

"При этом надо вспомнить, что была первая партия оружия, которая была завезена на нашу территорию под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры. И вот к тем минометам она подходит", - отметил глава ГПУ.

Напомним, Рубана задержали возле Майорска с большим количеством оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Korrespondent
Ещё по теме:
Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбасса
В "ДНР" готовятся к большой войне
Видеообращение сепаратистов ЛНР: "Захарченко, введи войска"
Что Кремлю делать с Плотницким и "ЛНР": Два варианта
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Климкин призвал крымчан бойкотировать выборы
noimageСиноптики предупреждают о похолодании и морозах до -16
noimageУкраинцы не смогут хоронить родных без решения суда
noimageУкраинцы могут проверить свой стаж и пенсию в онлайн режиме
noimageСавченко отказалась приехать на допрос
Лента новостей