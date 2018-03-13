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Украина
13 марта 18, 10:14
Синоптики предупреждают о похолодании и морозах до -16
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В Украину идет воздушная масса арктического происхождения, 17-18 марта ожидаются морозы до -16 градусов на северо-востоке

В Украину в конце этой недели вернутся морозы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Намечается морозный реванш. 17-18 марта в Украине погода ухудшится. Снова начнет "давить" воздушная масса арктического происхождения и снижать температуру воздуха до -10,-12, а на северо-востоке до -12, -16 градусов мороза", - отметила Диденко.


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Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, с юго-запада снова ожидается циклон с сильными осадками.

"Противоборство северного холода и южного циклона приведет к штормовому ветру. В конце недели Киев также попадет в зону неблагоприятной погоды - морозов и осадков", - предупреждает синоптик.

Она уточнила, что 13 марта и в ближайшие дни в Украине будет доминировать влажный атлантический воздух.

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Фото: meteo.gov.ua

"Во вторник дожди пройдут на западе, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Киевской областях. На остальной территории - пока без осадков. Сильный ветер", - сказала Диденко.

"На востоке днем +9 градусов, на западе и юге + 4, + 14 градусов. В Киеве - периодически дождь. Важно - порывистый, сильный ветер", - уточнила Диденко. 

Источник: liga.net

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