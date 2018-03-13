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Новости
Украина
13 марта 18, 13:57
Климкин призвал крымчан бойкотировать выборы
Климкин
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В МИД Украины заявили, что спецслужбы Российской Федерации угрожают жителям Крыма, которые не хотят идти на выборы, а также их родным.

Крымчан призывают не идти на выборы президента РФ и не оказывать помощи в их организации. С таким заявлением во вторник, 13 марта, выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Призываю не помогать российской оккупационной власти организовывать эти выборы, принимать участие в этих выборах. Сейчас ФСБ звонит и угрожает родным тех, кто не хочет идти на выборы", - сказал Климкин журналистам во вторник в Киеве.

Глава МИД Украины также отметил, что жители оккупированного Крыма живут в постоянном страхе.

"То, что нам нужно сделать, - это достичь того, чтобы был доступ у международных организаций к оккупированному Крыму", - уточнил министр.

Климкин также заявил о необходимости сохранять санкции и увеличивать международное давление на Россию. Также по его словам, необходимо создать неформальное объединение "группы дружбы Украины" по деоккупации Крыма.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Напомним, Рефат Чубаров сообщал, что вместо крымчан голосовать на выборах "сгоняют" мигрантов.
Korrespondent
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