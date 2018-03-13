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13 марта 18, 17:02
ДТП в Харькове: Зайцева рассказала свою версию
Суд
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Девушка заявила, что приближаясь к перекрестку, увидела на светофоре мигающий зеленый. Она поняла, что не успеет затормозить и решила не снижать скорость.

Одна из подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове, Елена Зайцева во вторник, 12 марта, в Киевском райсуде Харькова прошла допрос, сообщает Медиапорт.

Зайцева признала вину и заявила, что помнит момент аварии. Зайцева заявила, что приближаясь к перекрестку улицы Сумской и переулка Мечникова, увидела на светофоре мигающий зеленый, поняла, что не успеет затормозить и решила не снижать скорость. В момент столкновения со вторым автомобилем девушка резко нажала на тормоза и повернула вправо.

На уточняющий вопрос о приблизительной скорости Lexus, и о том, понимала ли она как водитель, что было превышение скорости, Зайцева ответила: "Не могу сказать".

Она также заявила, что указанные в обвинительном акте обстоятельства соответствуют действительности. Девушка признала все гражданские иски и пообещала помогать пострадавшим, "когда отбудет наказание".

На вопрос прокурора, где она отдыхала перед ДТП, Зайцева заявила, что была в заведении Чили, однако спиртного не употребляла. Также она заявила, что не употребляет наркотики, а за день до аварии принимала обезболивающее.

Как сообщалось, 18 октября внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Пять человек пострадали.

Ранее Зайцева признавала свою вину в ДТП.
Korrespondent
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