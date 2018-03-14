Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
32.08
USD
25.92
RUB
0.46
EUR
32.15
USD
25.98
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 марта 18, 08:54
Штаб:Ранен один украинский боец
АТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сепаратисты продолжают нарушать бессрочное прекращение огня на Донбассе. Против ВСУ применяют минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки, незаконные вооруженные формирования четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов один военнослужащий получил боевую травму, сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении сепаратисты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

Напомним, сутками ранее сепаратисты пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих получили ранения.
Korrespondent
Ещё по теме:
На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих - ВИДЕО
На Донбассе погиб один военный, двое получили травмы (ВИДЕО)
За сутки ранены трое украинских военных
Боевики 5 января четыре раза нарушали режим тишины - ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В украинских школах шесть предметов объединят в один
noimageКак РФ планировала атаковать Украину в 2014 году?
noimageМинздрав отменил талоны на прием к врачу и медкарты для школ
noimageДТП в Харькове: Зайцева рассказала свою версию
noimageКлимкин призвал крымчан бойкотировать выборы
Лента новостей