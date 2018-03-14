Штаб:Ранен один украинский боец

За минувшие сутки, незаконные вооруженные формирования четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов один военнослужащий получил боевую травму, сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении сепаратисты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

Напомним, сутками ранее сепаратисты пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих получили ранения.