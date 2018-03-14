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Новости
Украина
14 марта 18, 09:42
В украинских школах шесть предметов объединят в один
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В украинских школах такие дисциплины, как биология, география, физика, химия и экономика, соберут в один предмет.
Шесть дисциплин объединят в курс «Естественные науки» и в качестве эксперимента начнут его внедрять в учебные программы 10-х классов с 1 сентября нынешнего года, сообщается на сайте Министерства образования.

В ведомстве начали искать школы, которые готовы испытать данный интегрированный курс. Чтобы присоединиться к пилотному проекту, школам нужно обращаться в местные органы управления образованием.

Отмечается, что программа разработана для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления. Интегрированный курс может читаться лишь для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. Читать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации.

Коллегия МОН одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса «Естественные науки», в каждой из которых изучение курса базируется на знаниях и компетентностях, которые приобрели ученики в основной школе. Они направлены на то, чтобы даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, смог сформировать целостное представление о мире, имел представление о широком спектре научных идей астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии.

Источник: sobytiya.net
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