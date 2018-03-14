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Новости
Украина
14 марта 18, 15:04
Появился электронный сервис для проверки стажа и пенсий
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Чтобы воспользоваться сервисом, пользователь должен зарегистрироваться с помощью цифровой подписи или подать заявление в территориальные органы пенсионного фонда.

В Украине появился электронный сервис, благодаря которому можно узнать свой рабочий стаж (специальный и льготный), проверить пенсионные начисления и узнать о размерах взносов работодателя. Ресурс размещен на сайте Пенсионного фонда Украины.

Чтобы получить информацию пользователям нужно зарегистрироваться в Личном кабинете. Это можно сделать с помощью электронной цифровой подписи или пройти оффлайн-регистрации, подав заявление в территориальные органы пенсионного фонда.

Благодаря сервису пользователи смогут также узнавать информацию о размерах взносов работодателя и другие данные о расчете пенсий.

Отметим, что некоторые пользователи жалуются на пока что нестабильную работу сервиса.

Напомним, в Кабинете министров разработают механизм для повышения пенсий людям с большим трудовым стажем, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получавших низкие зарплаты. 
Korrespondent
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