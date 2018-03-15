В Миргороде нашли мертвым военнослужащего

В ночь на четверг, 15 марта, в городе Миргород Полтавской области погиб солдат одной из воинских частей. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

На месте происшествия следователи установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.

Предварительно, одна из основных версий – самоубийство. Однако в рамках уголовного производства проверяются все возможные версии, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).





В свою очередь пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ сообщила о том, что погибший служил в воинской части воздушного командования "Центр". При этом он погиб при исполнении служебных обязанностей.





Напомним, 14 марта в Донецкой области нашли мертвого мужчину в военной форме и без документов. Правоохранители пытаются идентифицировать погибшего.



