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Новости
Украина
15 марта 18, 14:48
Отключение аналогового телевидения перенесли
телевидение
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Согласно очередным изменениям Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины на заседании в четверг, 15 марта, внес изменения в свое решение, которым ранее был утвержден проект Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания с 30 марта, в очередной раз отсрочив отключение аналогового сигнала в стране. Об этом сообщил ответственный секретарь ведомства Александр Ильяшенко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, проект плана отключения аналогового вещания был разработан в ноябре 2017 года и представлен на заседании Межведомственной координационной группы по вопросам внедрения в Украине цифрового телерадиовещания, созданной при Администрации Госспецсвязи.

"Этапы его выполнения должны были начаться в декабре прошлого года. В начале марта 2018 года выяснилось, что никакие действия не выполняются, и главная причина этого в том, что план не был утвержден Кабинетом министров Украины", - отмечается в сообщении.

Нацсовет по телерадиовещанию на своем заседании решил внести изменения в процесс отключения аналогового сигнала, в соответствии с которыми сроки первого этапа выключения аналогового сигнала (в отдельной области) перенесены с 30 марта на август 2018 года.

Второй этап - выключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением телеканала UA: Первый, местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах - запланирован на январь 2019 года.

Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года.

Также, по словам Ильяшенко, изменения, внесенные в документ, предусматривают утверждение плана правительством в обязательном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Национальной комиссия по госрегулирование в сфере связи и информатизации одобрили проект постановления Кабмина о продлении использования технологии аналогового эфирного телевидения до 30 июля 2018 года.
Korrespondent
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