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15 марта 18, 20:22
Военные в Мариуполе заболели корью
военные
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В Мариуполе Донецкой области зарегистрированы 12 случаев заболевания корью. Часть заболевших - военнослужащие.
Часть заболевших - военнослужащие. Точное их количество пока неизвестно.

В Мариуполе Донецкой области по состоянию на четверг, 15 марта, зарегистрированы 12 случаев заболевания корью, часть заболевших - военнослужащие. Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, пишет УНН.

По ее словам, сейчас на лечении в медицинских учреждениях города находятся 8 человек, трое из них - дети.

"Среди взрослых есть военнослужащие", - отметила Мартынова.

Точное число военных, которые заболели, она не назвала.

Напомним, в январе сообщалось, что в Донецкой области с диагнозом корь были госпитализированы шесть человек. 
Korrespondent
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