Военные в Мариуполе заболели корью

В Мариуполе Донецкой области по состоянию на четверг, 15 марта, зарегистрированы 12 случаев заболевания корью, часть заболевших - военнослужащие. Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, пишет УНН.

По ее словам, сейчас на лечении в медицинских учреждениях города находятся 8 человек, трое из них - дети.

"Среди взрослых есть военнослужащие", - отметила Мартынова.

Точное число военных, которые заболели, она не назвала.

Напомним, в январе сообщалось, что в Донецкой области с диагнозом корь были госпитализированы шесть человек.