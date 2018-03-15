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15 марта 18, 20:27
В центре Киева загорелся дом (ФОТО)
пожар
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На улице Владимирской между двумя зданиями загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа.
Жертв и пострадавших нет, причины возникновения пожара устанавливают специалисты.

В центре столицы загорелся дом, расположенный по адресу улица Владимирская, 49А. Информация о пожаре поступила спасателям в 14.37 четверга, 15 марта, сообщает пресс-служба ГСЧС.


Прибывшие на место специалисты установили, что загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа между двумя зданиями.

В 15.36 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а в 15.49 - полностью ликвидирован. На месте происшествия работало две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.



Жертв и пострадавших нет, причины возникновения пожара устанавливают специалисты.
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Korrespondent
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