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Новости
Украина
16 марта 18, 10:08
В базу Миротворца внесли Савченко
Савченко
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Народный депутат обвиняется в подготовке терактов по заказу России и госпереворота в Украине. Информация о ней находится в разделе Чистилище.

Нардеп Надежда Савченко попала в базу данных сайта Миротворец.

Информация о ней размещена в разделе Чистилище.

"Изменник родины. Пособник террористов", - указывается на сайте.

На сайте Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций, а также в подготовке государственного переворота.

Как сообщалось, утром 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора". По словам генпрокурора, Савченко планировала забросать гранатами ложи, с помощью миномета обстрелять зал заседаний (у него стеклянный купол), после чего из автоматов добить выживших.

А народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook заявил, что Савченко принесла в Раду пистолет и три гранаты. Позже Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием.
Korrespondent
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