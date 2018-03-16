В базу Миротворца внесли Савченко

Нардеп Надежда Савченко попала в базу данных сайта Миротворец.

Информация о ней размещена в разделе Чистилище.

"Изменник родины. Пособник террористов", - указывается на сайте.

На сайте Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций, а также в подготовке государственного переворота.

Как сообщалось, утром 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора". По словам генпрокурора, Савченко планировала забросать гранатами ложи, с помощью миномета обстрелять зал заседаний (у него стеклянный купол), после чего из автоматов добить выживших.





А народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook заявил, что Савченко принесла в Раду пистолет и три гранаты. Позже Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием.



