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Украина
16 марта 18, 19:49
Генпрокуратура обыскивает офисы Новой почты
Новая почта
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Представители Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах Новой почты в Киеве, Полтаве, Харькове, Днепре.
По словам соучредителя компании, у него забирают личный компьютер.

Представители Генеральной прокуратуры в пятницу, 16 марта, проводят обыски в офисах Новой почты. Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что обыски проходят в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове.

"Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что данные более, чем 18 миллионов клиентов Новой почты продаются в интернете.
Korrespondent
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