Генпрокуратура обыскивает офисы Новой почты

Представители Генеральной прокуратуры в пятницу, 16 марта, проводят обыски в офисах Новой почты. Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что обыски проходят в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове.

"Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что данные более, чем 18 миллионов клиентов Новой почты продаются в интернете.