Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
32.42
USD
26.27
RUB
0.46
EUR
32.44
USD
26.41
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 марта 18, 10:00
День Святого Патрика 2018: можно ли работать в этот праздник
праздник Святого Патрика 2018
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
День святого Патрика отмечают во всем мире 17 марта
17 марта почитается память ирландского святого Патрика. Этот день является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В Украине и во многих других странах мира его отмечают неофициально. Работать в этот день не запрещено, однако не забудьте почтить память святого благодарственной молитвой.

Представляем историю, обряды, традиции Дня Святого Патрика 2018.

День Святого Патрика 2018: что это за праздник

Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Торжества в День Святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.

История праздника День Святого Патрика

В конце IV века в Британии, находившейся тогда под римским владычеством, в семье римских граждан Кальфурниуса и Кончессы родился сын, которого назвали Мэвин Суккат.
 
Впоследствии весь мир узнал его как святого Патрика. Несмотря на то, что отец мальчика был дьяконом местной церкви, Мэвин в ранние годы своей жизни не был приверженцем веры в единого бога. Когда ему было 16 лет, его захватили в плен пираты. Мэвина продали в рабство в Ирландию, где он шесть лет пас скот. Именно там молодой человек пришел к христианской вере.

Согласно преданию, юноша неистово молился, и Господь сжалился над ним. Бог указал ему, как спастись из плена, благодаря чему Мэвин вернулся в Британию. Вскоре он покинул отчий дом и направился в Галлию (территория современной Франции), чтобы стать служителем церкви. По прошествии нескольких лет службы он был посвящен в епископский сан и наречен Патрициусом (Патриком), что означает "отец своим людям". В 30-е годы V века будущий святой по поручению папы Целестина I начал свою миссию в Ирландии.

Считается, что особенность установления христианства в Ирландии состояла в том, что оно стараниями Патрика было принято практически бескровно.

Народ переходил в новую веру в массовом порядке, а правители оказывали святому Патрику всяческое содействие. С личностью святого Патрика и его деятельностью в качестве миссионера связано много легенд. Считается, что именно он принес письменность в Ирландию, а также изгнал с острова всех змей, хотя в Ирландии их никогда не было. Говорят, что такая легенда рассказывает о подвигах святого, а образ змеи стоит воспринимать не буквально, а как язычество, с которым неистово боролись в те времена.

Напомним, siteua.org писал о переходе на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.


Источник: segodnya.ua
Ещё по теме:
Старый Новый год 2018: история и традиции праздника
Михайлово чудо: история, традиции, обряды, что нельзя делать
Крещенский сочельник: что нельзя делать в этот день
Сретение Господне 2018: что категорически нельзя делать
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Под Львовом микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП
noimageКогда украинцам переводить стрелки на летнее время?
noimageМИД Эстонии: Крым является и останется частью Украины
noimageОбыски в "Новой почте": Что искали?
noimageГенпрокуратура обыскивает офисы Новой почты
Лента новостей