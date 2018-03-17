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Украина
17 марта 18, 11:36
Под Львовом микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП
скорая
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Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, в котором ехали заробитчане, не справился с управлением и перевернулся. Три пассажира получили телесные повреждения.

На трассе Киев - Чоп вблизи с. Орява в субботу, 17 марта, в аварию попал микроавтобус с заробитчанами из Буковины. Трое людей пострадали. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиций во Львовской области Светлану Добровольскую.

По ее словам, ДТП случилось в 07:40.

"Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, следовавшего из Италии в Черновицкую область, не справился с управлением и перевернулся. Все пассажиры микроавтобуса - это гастарбайтеры из Черновицкой области. Трое из них получили телесные повреждения", - сказала Добровольская.

Она добавила, что решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Черновицкой области произошло ДТП, в котором погибли четыре женщины.
Korrespondent
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