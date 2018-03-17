Из Украины выдворила российскую журналистку

Сотрудники Службы безопасности Украины выдворила журналистку телеканала Россия 24 Наталью Гончарову. Об этом в субботу, 17 марта, сообщил пресс-центр CБУ.

Так, правоохранители установили, что в начале марта Гончарова подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде представляли ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу страны.

По информации спецслужбы, сотрудница телеканала планировала проведение информационной провокации "путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства".

"С целью предупреждения противоправных действий гражданки РФ, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2017 года из Украины выгнали российскую журналистку, сотрудницу России-24 Тамару Нерсесьян.