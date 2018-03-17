Российские эмигранты собираются блокировать "выборы Путина"

Российские эмигранты собираются присоединиться к акции против "голосования за Путина" в воскресенье, 18 марта, на территории Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центра внешних исследований.





"18 марта под дипломатическими представительствами Российской Федерации в Украине пройдут акции против "голосования за Путина" на территории Украины. Мероприятия проводят националистические организации страны. В Киеве, кроме националистов, к посольству России придут и российские эмигранты и международная инициатива Антипутинский информационный фронт, которые будут призывать своих граждан не идти на голосование и также выразят российской власти свое отношение", – сообщили в Центре.





Как отмечается, акция российских эмигрантов пройдет возле российского посольства в Киеве 18 марта.





Ранее националисты заявили, что будут блокировать российские диппредставительства в Украине во время голосования за президента РФ.





Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Также сообщалось, что Путин может проголосовать на полуострове. Как отметили в Кремле, российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.





Россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.





В МИД РФ заявили, что решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ является противоречащим международным правозащитным нормам.





В свою очередь Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.



