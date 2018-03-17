Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
32.42
USD
26.27
RUB
0.46
EUR
32.44
USD
26.41
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 марта 18, 21:04
Российские эмигранты собираются блокировать "выборы Путина"
рф
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
18 марта под дипломатическими представительствами Российской Федерации в Украине пройдут акции против "голосования за Путина" на территории Украины
Российские эмигранты собираются присоединиться к акции против "голосования за Путина" в воскресенье, 18 марта, на территории Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центра внешних исследований.

"18 марта под дипломатическими представительствами Российской Федерации в Украине пройдут акции против "голосования за Путина" на территории Украины. Мероприятия проводят националистические организации страны. В Киеве, кроме националистов, к посольству России придут и российские эмигранты и международная инициатива Антипутинский информационный фронт, которые будут призывать своих граждан не идти на голосование и также выразят российской власти свое отношение", – сообщили в Центре.

Как отмечается, акция российских эмигрантов пройдет возле российского посольства в Киеве 18 марта.

Ранее националисты заявили, что будут блокировать российские диппредставительства в Украине во время голосования за президента РФ.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. 
 
Также сообщалось, что Путин может проголосовать на полуострове. Как отметили в Кремле, российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

Россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

В МИД РФ заявили, что решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ является противоречащим международным правозащитным нормам.

В свою очередь Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.

Источник: segodnya.ua
Ещё по теме:
Отвечают ученые: Что на самом деле замышляет Владимир Путин?
Перестань смеяться, Владимир Путин. Ты надорвешься
Досрочные выборы парализуют страну на год, - Парубий
Соцсети отреагировали на конфликт Собчак и Жириновского
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
О результатах обысков на "Новой почте" - ГПУ
noimageУкраинцев предупреждают об ухудшении погоды
noimageИз Украины выдворила российскую журналистку
noimageПод Львовом микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП
noimageДень Святого Патрика 2018: можно ли работать в этот праздник
Лента новостей