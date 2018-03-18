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Новости
Украина
18 марта 18, 09:34
В Украине не проголосуют: МИД предупреждал РФ еще в феврале
Марьяна Беца
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Решение о недопуске россиян на выборы в российских дипучреждениях в Украине - скоординированная позиция МВД и МИД
Министерство иностранных дел еще месяц тому назад проинформировало российскую сторону об условиях проведения выборов президента РФ в российских дипучреждениях в Украине. Об этом в эфире 112 Украина сказала спикер МИД Марьяна Беца.

Она отметила, что решение о недопуске россиян на выборы в российских дипучреждениях в Украине - скоординированная позиция МВД и МИД.

По словам Бецы, министерство еще в феврале предупредило МИД России о том, что выборы в дипломатических учреждениях РФ в Украине не состоятся, если будет проведено голосование в оккупированном Крыму.

"То есть еще месяц назад мы предупредили российскую сторону. По состоянию на сегодняшний день российская сторона, как всегда, проигнорировала абсолютно законные требования украинской стороны", - сказала представитель МИД.

Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что находящиеся в Украине граждане России не будут допускаться в диппредставительства РФ для голосования на выборах президента РФ 18 марта.

Аваков сослался на ноту МИД от 21 февраля 2018-го, в которой Украина потребовала от России не проводить президентские выборы во временно оккупированном Крыму и отметила, что только при условии выполнения Москвой этого требования голосование в диппредставительствах РФ на территории Украины будет возможно.

В МИД РФ считают, что недопуск российских граждан на выборы президента РФ в Украине противоречит не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, и ждут реакции ООН, ОБСЕ и других международных структур.
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