Депутат заявил, что полиция "угнала" грузовик Руху нових сил

В Киеве полиция вывезла с Европейской площади грузовик Руху нових сил, заявил народный депутат Юрий Деревянко. В грузовике находилось оборудование для монтирование сцены.
По словам Деревянко, грузовик "угнали".
Представители РНС настаивали, чтобы грузовик обыскали в присутствии адвокатов из-за опасений, что "туда что-то подкинут".
Позже грузовик нашли, но, как заявили в РНС, ни журналистов, ни ни представителей политсилы к нему не пускали.
В полиции инцидент пока не комментируют.
На сегодня, 18 марта, Рух нових сил анонсировал марш "За отставку Порошенко".