Польша призвала Россию прекратить аннексию Крыма

Министерство иностранных дел Польши призвал Российскую Федерацию прекратить аннексию Крыма и отказаться от использования силы как средства осуществления внешней политики. Об этом говорится в заявлении на сайте польского МИД.

"Мы выражаем строгий протест против действий России по отношению к Украине. Мы выступаем за уважение к территориальной целостности Украины и рассматриваем Крым частью украинского государства. Вместе с демократической международным сообществом мы вновь призываем Россию остановить оккупацию Крыма и отказаться от своей стратегии использования силы как средства осуществления внешней политики", - отметили в МИД.





В польском ведомстве добавили, что такая стратегия России способствует увеличению нестабильности глобальной повестки безопасности и может привести к дальнейшему обострению напряженности в международных отношениях.





"Мы не можем принять политику насилия и запугивания в России, в том числе против крымских национальных меньшинств. Если Россия не вернется к соблюдению норм международного права, она почувствует болезненные последствия санкций и изоляции", - говорится в сообщении.





Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности в связи с непредсказуемой политикой России.