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Новости
Украина
18 марта 18, 11:20
Выборы президента России - 2018. Хроника событий. Фото+Видео
Под Посольством РФ
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В России сегодня, 18 марта, состоятся выборы президента. Это будут уже седьмые выборы главы государства в истории Российской Федерации. И первое голосование за президента России, в котором будут принимать участие жители Крыма - что уже вызвало бурные протесты в Киеве.

Кроме того в Украине пообещали не допустить граждан РФ на зарубежные избирательные участки - эта угроза прозвучала как со стороны националистов, так и от главы МВД Арсена Авакова. Впрочем, в посольстве России заявили, что все равно будут проводить голосование.

Кстати и дата выборов - 18 марта - совпадает с днем аннексии Крыма. На полуострове это официальный выходной в честь государственного праздника - "дня воссоединения Крыма с Россией". 

Накануне выборов, на которых практически гарантированно побеждает Владимир Путин, Запад усилилил давление на Россию: Великобритания и США расширили санкции против Москвы, а ЕС заявил о непризнании выборов в Крыму. 

Президента в России избирают на довольно долгий срок - шесть лет. О том, кто набрал больше всего голосов станет известно до 29 марта 2018 года. Официально опубликовать результаты выборов в России по закону должны будут до 3 апреля.. 

14:07  Уже две тысячи россиян проголосовали на Кипре. У посольства - очередь. 

13:50  Вице-спикер Ирина Геращенко рассказала, почему россиянам не дали проголосовать в Украине. По ее словам, это ответная акция на то, что украинцам в Крыму не дали проголосовать за президента Украины в мае 2014 года. 

13:41  Явка на 11:00 по Киеву - 34.72%, сообщает российский ЦИК. 

13:23  В Твери одна из избирательниц родила прямо на избирательном участке. Благо он расположен прямо в городском роддоме №5. 

13:08  Пугачева и Галкин голосуют в подмосковном Звенигороде. 

13:04  Алексей Пушков, российский сенатор, предлагает ответить Украине и не пускать ее граждан в посольства и консульства Киева на территории РФ. 

Сенатор считает, что украинские власти вышли за все пределы и в Киеве "не понимают другого языка".

12:57  Президента России выбирают даже в Лондоне, который на днях выслал российских дипломатов. Скандал между странами не затронул выборы - базовый демократический процесс. 

Фото: МИД РФ

12:49  Ситуация под российским посольством сейчас. 

12:43  В соцсетях обсуждают главную "интригу" выборов:

12:35  Ксения Собчак пришла на выборы. 

12:24  В России на один из участков приехала семья из 30 человек. 

12:07  Как сжигали чучело Путина на Майдане. Видео "Страны". 

11:56  Вот такими "мотивирующими" плакатами встречают в Киеве россиян,  желающих проголосовать за президента РФ. Неудивительно, что никто не приходит. 

Фото "Страны"

11:52  Украинские блогеры реагируют на блокаду российских дипмиссий. 

"Демократия - это право голосовать. И какой же безумный стыд сегодня.

Посольства, консульства России заблокированы. Так ли мы хотим мира в стране, что людям с российским гражданством не даём пройти на участок?

Может они против идут, а мы что, не даём?

Блокирование голосования - это не демократия.

Там Президента и без нас изберут. Мы же могли показать истинные ценности демократии и цивилизации.

В США, Германии, Британии идёт голосование. А в Украине, "центре демократии", нет.

А знаете почему? Потому что договорились. Вот посмотрим, как дадут проголосовать 4 млн украинцам в России.

Аргумент "мол перекрыли чтобы не было провокаций" слаб. Это значит, что иначе порядок не можете обеспечить. Никак. Слабость, а не власть. И стыд. Просто стыд", - пишет Дмитрий Раимов.

11:48  В России проголосовали семь из восьми кандидатов в президенты. Еще не опускала бюллетель единственная дама из этой компании - Ксения Собчак. 

11:43  На Майдане у монумента независимости сожгли чучело Путина, сообщает корреспондент "Страны". Это символический акт организаторов и участников акции "Мне болит Крым". У монумента собралось до трёх сотен активистов, неподалёку люди с плакатами "Руха новых сил". Их акция запланирована наМайдане на 12 часов.

 

11:31  Полиция оцепила квартал с российским посольством. 

11:24  Ситуация в Харькове глазами местного сообщества "Харьков Live". 

"В день президентских выборов в России возле Генерального консульства РФ на улице Максимилиановской в Харькове проходит акция протеста.

К российскому консульству пришли члены организаций "Правый сектор" и ВО "Свобода". К акции протеста планирует присоединиться также батальон "Східний корпус". Проезд по улице закрыт.

Активисты принесли к зданию консульства гроб с чучелом в маске президента России Владимира Путина, который установили возле входа в консульство рядом с плакатом "Россия = война. Выборы на крови".

Вход в здание охраняют несколько десятков полицейских. Желающих проголосовать журналисты пока не видели".

11:15  Очередь в российское посольство в Бишкеке, Киргизия.

11:03  Ситуация под посольством РФ в Киеве глазами полиции. Видео. 

11:01  Под российским посольством в Киеве прямо настоящая "реконструкция". "Ватник" и ряженый медведь одевают "золотого Путина". 

Фото: Нацкорпус

10:48  В одесской полиции рапортуют: "На эту минуту не зафиксировано ни одного человека, который бы пыталась принять участие в выборах и попасть на территорию консульства РФ". Ну еще бы. 

10:45  В Ленинградской области избиратель явился на участок в виде межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". 

Фото: lomolenobl.ru

10:37  В Харькове неизвестные разрисовали автомобиль с дипломатическими номерами России, сообщает Медиапорт. Его покрыли надписями "Крым наш" на украинском языке. 

Также агенство сообщает о том, что в городе оцеплено консульство России, у которого так же, как и в Киеве, собрались националисты и принесли чучело Путина. 

Фото - Медиапорт

10:36  В одесской полиции сообщили, что взрывных устройств на территории Генконсульства не обнаружено. 

10:35  Националисты мерзнут под посольством. Начали жечь дрова в бочках. 

Фото "Страны"

10:31  Под посольство России привели игрушечного медведя с балалайкой. А также сделали скульптуру Путина. 

Фото "Страны"

Фото "Страны"

10:27  Посольство России в Украине оцепили металлическим забором. Воздухофлотский проспект по-прежнему перекрыт и, судя по всему, так будет до самого вечера. 

Фото "Страны"

10:22  Если верить сервису Google Trends, то больше всего выборами в России интересуются жители Крыма, Донецкой и Луганской областей. Замыкают первую пятерку харьковчане.

10:19  Григорий Явлинский пришел на выборы в ультрамодном фиолетовом галстуке. 

РИА Новости

10:16  Оппозиционные наблюдатели в России говорят о высокой якве - в сравнении с президенскими выборами 2012 года. 

10:08  В Госдуме уже заявили, что пожалуются в международные организации по поводу событий в Киеве. И пообещали, что сами граждан Украины на выборы своего президента допускать будут. 

10:02  Националисты блокируют консульство во Львове. Говорят, будут стоять тут до 20:00.

9:59  "Днище и позорище. Нет вот сказать: "Так, всё, мы на своей земле хозяева, сказали что не позволим голосовать, и всё, не позволяем". Так нет, вот этот цирк с минированием, ужимки какие-то", - комментирует одесскую блокаду консульства местный журналист Юрий Ткачев.

9:55  В Одессе людей не пускают на территорию Генкосульства РФ на Гагаринском плато под предлогом минирования, пишет "Таймер". 

9:47  Украинские блогеры уже комментируют выборы в России. 

"Меня очень огорчает, что у нас нет ни одного кандидата в Президенты, чьё имя можно было бы назвать без стыда, смеха или ужаса.

Это отсутствие определит нашу жизнь на многие годы.

Это, а не то, кого россияне выберут на своих выборах".

Даже когда к вечеру окажется, что на этой планете аж два человека никогда не проигрывали избирательных кампаний.

9:43  Проголосовал патриарх Кирилл. 

РИА Новости

9:39  В российском посольстве в Киеве прокомментировали ситуацию с выборами. Говорят, что избирательный участок открыли, сейчас на нем голосуют сотрудники дипмиссии. Остальных граждан РФ на территорию участка не пропускают. Квартал с посольством оцеплен полицией. 

9:32  В Киеве из-за блокады посольства России поменяли движение транспорта. Об этом сообщил "Киевпастранс". 

18 марта внесены изменения в движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута № 119 в связи с перекрытием полицией участка на проспекте Воздухофлотском в районе дома 25/2 (посольство РФ). 

Движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута № 119 организовано с изменениями".

Вот, как поменяют движение:

9:23  Националисты у российского посольства в Киеве.

facebook.com/ps.kyiv

9:15  О блокировке российского посольства и консульств заявили националисты: Свобода, Правый сектор и Нацкорпус. 

""Правый сектор", ВО "Свобода", Национальный Корпус с 8 утра блокируют вход в посольство.

Напомним, 18 марта в РФ запланированы выборы президента. НВР "Правый сектор", ВО "Свобода" и Национальный Корпус приняли решение блокировать выборы в Харькове, Одессе, Львове и в Киеве", - говорится в Facebook Правого сектора.

8:59  20 участков для голосования открылось в непризнанном Приднестровье, где проживает 200 тысяч граждан России. 

8:53  Российский оппозиционный блогер Рустем Агадамов со ссылкой на активистов Навального пишет, что явка высокая. И приводит отрывок из переписки.

8:43  Путин проголосовал в Москве, на участке в здании Российской академии наук. Это его обычное место для голосования - там прописан президент РФ. 

8:37  Опубликовано видео, как украинская полиция блокирует дипломатические представительства РФ. 

8:34  Появилось официальное заявление МВД по ситуации вокруг посольства и консульств РФ в Украине:

"С самого утра Нацполиция и Нацгвардия обеспечивают общественный порядок и безопасность у дипломатических и консульских учреждения страны-агрессора.

Согласно решению министра внутренних дел Арсен Аваков, основанное на ноте МИД Украины, доступ в помещения граждан РФ для голосования на выборах, кроме лиц с дипломатическим статусом, ограничен".

8:21  Здание российского консульства во Львове оградили забором, передают РИА Новости. Рядом дежурит Нацгвардия. В здании консульства - избирательный участок. Подтягиваются националисты. Ранее глава МВД Арсен Аваков пообещал не пускать граждан РФ в диппредставительства. Его поддержал МИД Украины. В России это назвали нарушением прав человека.

8:18  Россияне зарегистрировали в Крыму более полутора миллионов избирателей. 

8:06  В Киеве на Майдане появились плакаты с намеком на Крым. Впрочем, в сети уже удивились неоднозначности текста - получилась прямая калька с российского "Спасибо деду за победу". 

Плакат делает отсылку к походу войск УНР в Крым в апреле 1918 года под руководством генерала Болбочана. На подхвате у немцев они помогли разгромили "Советскую республику Тавриду", но плодами победы не воспользовались. В дальнейшем войска Болбочана блокировали сухопутное сообщение с Крымом, вплоть до подписания договора с белым генералом Деникиным (ноябрь 1918 года). 

7:43  Голосование идет. Ситуация на избирательных участках Симферополя:

7:30  В аннексированном Крыму работают более 1200 избирательных участков (всего в РФ их 97 027). Назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов, кстати, уже проголосовал. 

7:23  В Крыму сегодня 18 градусов тепла. 

Кто идет на выборы-2018. Список кандидатов

О намерении выдвинуться в кандидаты сначала заявили 70 человек: от 24 политических партий и 46 самовыдвиженцев. В итоге допущены к участию в выборах восемь кандидатов.

Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец (отметим - дистацируясь от "Единой России"), считается кандидатом №1 на этих выборах. 

Кроме него, в выборах участвуют Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов.

Согласно последним опросам общественного мнения, проводившимся в начале марта ФОМ и ВЦИОМ, кандидатуру Путина поддерживают от 64 до 69,7% россиян. Следующие за ним Жириновский и Грудинин не добирают и 10%, у Собчак чуть более 1%, у остальных кандидатов – меньше единицы.

Скандалы во время кампании

14 февраля 2018 года Центральная избирательная комиссия России предложила Первому каналу приостановить показ фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", но позже глава ЦИК Элла Памфилова объявила об отсутствии признаков агитации в фильме.

Ксения Собчак пыталась через суд оспорить выдвижение Владимира Путина. В исковом заявлении говорилось, что, по мнению юристов Собчак, Путин не имеет права выдвигаться, поскольку неоднократно занимал должность президента. Кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 по 7 мая 2000 года. А тот факт, что между сроками Путина на посту президентом был Дмитрий Медведев, после чего Путин снова стал главой государства, Собчак назвала "злоупотреблением правом путем обхода закона". Однако ее иск так и не был удовлетворен.

28 февраля на теледебатах разгорелся скандал между Жириновским и Собчак. Одиозный глава ЛДПР назвал оппонентку "сумасшедшей дурой", "проституткой" и "последней бл**ью". В ответ Собчак облила его водой из стакана.

1 марта 2018 года Павел Грудинин покинул студию дебатов, поскольку ему не понравился формат. Политик назвал их балаганом и базаром, отметив, что на дебатах предполагается спор с соперником. Он также заявил, что больше не будет принимать участие в подобных передачах, а будет отправлять доверенных лиц.

Также в начале марта Грудинина уличили в сокрытии информации о своем финансовом положении. Стало известно, что к моменту регистрации в качестве кандидата в президенты у него было 13 незакрытых вкладов в швейцарском банке, при этом он сообщал лишь о двух. На счетах хранится более миллиона долларов и 5 кг золота.

Еще один скандал связан с оппозиционером Алексеем Навальным. 25 декабря 2017 года ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом из-за неснятой и непогашенной судимости по делу "Кировлеса". Верховный суд и Конституционный суд не поддержали претензии политика.

В ответ Навальный призвал к бойкоту президентских выборов и непризнанию их результатов. Он заявил, что в выборах участвует "лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы".

Кроме того, после представления избирательного бюллетеня пользователи социальных сетей отметили, что графа Путина визуально выделяется на листе.

Причина в том, что у семи кандидатов поля с биографией были плотно заполнены, а графа Путина содержит гораздо меньше текста и привлекает внимание. Что, конечно же, не является нарушением - скорее, красивым ходом кремлевских пиарщиков. 

Еще одна тема для скандала уже упоминалась выше - возможная блокада российских представительств в Украине, куда теоретически пойдут голосовать граждане РФ, проживающие в нашей стране. Напомним, националисты грозились их блокировать. МИД РФ уже высказал озабоченность в связи в предполагаемыми акциями в Киеве и других городах. 

Источник: strana.ua
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