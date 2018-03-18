МихоМайдан в центре Киева требует отставки Порошенко. ВИДЕО

Митинг длился до 13:00, после этого майдановцы отправились с Европейской площади к дому Порошенко в Козине.

Параллельно в Киеве и других городах Украины идет блокада российских дипломатических представительств - в знак протеста против выборов президента РФ, которые проходят в том числе на территории аннексированного Крыма.

"Страна" ведет онлайн-репортаж событий.

Прямая трансляция

14:30 В Харькове потасовка с полицией у офиса "Руха новых сил". Активистам не дали вывезти из офиса звуковую аппаратуру (генератор), которую собирались отправить на митинг.

14:18 Свалили и последнюю конструкцию под бурные аплодисменты и крики "Банду геть!".

14:11 Осталась последняя "башня", к ней прикрепили портреты Порошенко и Путина и сейчас будут валить.

14:04 К освобождению Майдана от конструкций приложили руку даже пенсионеры.

14:02 Конструкции на Майдане подцепили на трос и повалили с помощью специального "МихоМобиля". Видео "Страны".

13:59 Осталась одна неповаленная конструкция. Но ее демонтаж идет.

13:53 Тем временем частями конструкций начали перекрывать Хрещатик.

"Повалили елку - повалили Януковича. Повалили конструкции- повалим и Порошенко. Это символ", - говорит кто-то из активисток.

13:43 Начали выступать люди из народа. После этого поедут в Козин к особняку Порошенко.

13:33 Со сцены зачитывают резолюцию вече. Первый акцент - вновь вспомнили аннексию Крыма и сегодняшние выборы в России. Далее заявили о том, что в Украине Порошенко насаждает диктатуру. Также заявили о том, что начинают выборы "народного кандидата" в президенты.

13:34 Как михомайдановцы разбирали металлические конструкции на Майдане. Видео "Страны".

13:31 Как срывали плакаты с "Глобуса". Видео "Страны".

13:23 При сносе конструкций на Майдане активист попал под удар железной трубы.

13:21 Завершают митинг требованием отставки Порошенко. Призывают на следующее мероприятие (дату пока не называют) протестующих брать с собой барабаны и кастрюли.

13:15 Вот, во что превратились конструкции на Майдане. Фото "Страны".

13:09 Саакашвили вывели на громкую связь. "Приветствую вас, Киев!".

"Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Сегодня тот день, когда мы еще раз говорим: путинская система в Украине не пройдет. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами. Второе: Мы должны сделать народные праймериз". На этом связь прервалась.

12:51 Конструкции на Майдане почти доломали. Фото "Страны".

12:43 На Майдане активисты РНС разбирают "йолку" - металлоконструкции, установленные здесь ранее.

12:35 Плакаты провокационного и "антисаакашвилиевского" характера провисели буквально десять минут. На балкон "Глобуса" забрались сторонники РНС - среди них люди в чёрном камуфляже с надписями "Рух правых сил", и заняли эту территорию. Плакаты спустили вниз, балкон заняла сейчас полиция. Баннеры разрезают на земле ножами.

Фото "Страны".

12:28 На Майдане параллельно идут две акции. Кто-то вывесил вот эти плакаты. На одном из баннеров - перечеркнутый портрет Саакашвили, и рядом - Курченко. Намек на уголовное дело по мотивам плёнок и их вероятных переговоров.

Там же изображены рядом Савченко, Медведчук и Путин

12:26 Количество протестующих.

Фото "Страны"

12:25 Поют гимн без звуковой аппаратуры. "У нас вчера украли звук", - объяснил ведущий.

12:23 Плакаты. Порошенко уравняли с Путиным.

12:21 Автобусы Нацгвардии на Майдане.

12:15 На Майдане уже больше тысячи человек. Со сцены говорят, что ждут еще людей.

12:00 Люди уже собрались, но подходят и новые.

11:40 Перед МихоМайданом в центре проходит акция "Мне болит Крым", где сожгли чучело Владимира Путина.

10:15 Полиция объяснила задержание авто, которое везло оборудование для МихоМайдана.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, машину забрали для проверки.

"Водитель, который управлял автомобилем, имел на это право, в противном случае - это было бы нарушением правил дорожного движения", - добавила она.

Блищик акцентировала, что организаторы акции не получили разрешения от ККГА на установку данной сцены.

Источник: strana.ua

