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Украина
18 марта 18, 15:05
МихоМайдан в центре Киева требует отставки Порошенко. ВИДЕО
МихоМайдан
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Сегодня на Майдане независимости проходит акция за отставку президента Петра Порошенко. Ее организует "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

Митинг длился до 13:00, после этого майдановцы отправились с Европейской площади к дому Порошенко в Козине. 

Параллельно в Киеве и других городах Украины идет блокада российских дипломатических представительств - в знак протеста против выборов президента РФ, которые проходят в том числе на территории аннексированного Крыма. 

"Страна" ведет онлайн-репортаж событий. 

Прямая трансляция

14:30  В Харькове потасовка с полицией у офиса "Руха новых сил". Активистам не дали вывезти из офиса звуковую аппаратуру (генератор), которую собирались отправить на митинг.

14:18  Свалили и последнюю конструкцию под бурные аплодисменты и крики "Банду геть!".

14:11  Осталась последняя "башня", к ней прикрепили портреты Порошенко и Путина и сейчас будут валить. 

14:04  К освобождению Майдана от конструкций приложили руку даже пенсионеры. 

14:02  Конструкции на Майдане подцепили на трос и повалили с помощью специального "МихоМобиля". Видео "Страны". 

13:59  Осталась одна неповаленная конструкция. Но ее демонтаж идет.

13:53  Тем временем частями конструкций начали перекрывать Хрещатик. 

"Повалили елку - повалили Януковича. Повалили конструкции- повалим и Порошенко. Это символ", - говорит кто-то из активисток.

13:43  Начали выступать люди из народа. После этого поедут в Козин к особняку Порошенко. 

13:33  Со сцены зачитывают резолюцию вече. Первый акцент - вновь вспомнили аннексию Крыма и сегодняшние выборы в России. Далее заявили о том, что в Украине Порошенко насаждает диктатуру. Также заявили о том, что начинают выборы "народного кандидата" в президенты. 

13:34  Как михомайдановцы разбирали металлические конструкции на Майдане. Видео "Страны".

13:31  Как срывали плакаты с "Глобуса". Видео "Страны".

13:23  При сносе конструкций на Майдане активист попал под удар железной трубы. 

13:21  Завершают митинг требованием отставки Порошенко. Призывают на следующее мероприятие (дату пока не называют) протестующих брать с собой барабаны и кастрюли.

13:15  Вот, во что превратились конструкции на Майдане. Фото "Страны".

13:09  Саакашвили вывели на громкую связь. "Приветствую вас, Киев!".

"Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Сегодня тот день, когда мы еще раз говорим: путинская система в Украине не пройдет. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами. Второе: Мы должны сделать народные праймериз". На этом связь прервалась. 

12:51  Конструкции на Майдане почти доломали. Фото "Страны". 

12:43  На Майдане активисты РНС разбирают "йолку" - металлоконструкции, установленные здесь ранее. 

12:35  Плакаты провокационного и "антисаакашвилиевского" характера провисели буквально десять минут. На балкон "Глобуса" забрались сторонники РНС - среди них люди в чёрном камуфляже с надписями "Рух правых сил", и заняли эту территорию. Плакаты спустили вниз, балкон заняла сейчас полиция. Баннеры разрезают на земле ножами.

Фото "Страны".

12:28  На Майдане параллельно идут две акции. Кто-то вывесил вот эти плакаты. На одном из баннеров - перечеркнутый портрет Саакашвили, и рядом - Курченко. Намек на уголовное дело по мотивам плёнок и их вероятных переговоров.

Там же изображены рядом Савченко, Медведчук и Путин

12:26  Количество протестующих.

Фото "Страны"

12:25  Поют гимн без звуковой аппаратуры. "У нас вчера украли звук", - объяснил ведущий. 

12:23  Плакаты. Порошенко уравняли с Путиным. 

12:21  Автобусы Нацгвардии на Майдане. 

12:15  На Майдане уже больше тысячи человек. Со сцены говорят, что ждут еще людей. 

12:00  Люди уже собрались, но подходят и новые. 

11:40  Перед МихоМайданом в центре проходит акция "Мне болит Крым", где сожгли чучело Владимира Путина. 

10:15  Полиция объяснила задержание авто, которое везло оборудование для МихоМайдана. 

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, машину забрали для проверки.

"Водитель, который управлял автомобилем, имел на это право, в противном случае - это было бы нарушением правил дорожного движения", - добавила она.

Блищик акцентировала, что организаторы акции не получили разрешения от ККГА на установку данной сцены.

Источник: strana.ua

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