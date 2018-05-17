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Новости
Украина
16 мая 18, 20:31
На Волыни ликвидирован подпольный цех.обработки янтаря. ФОТО
Янтарь
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На Волыни обнаружили еще один подпольный цех, из которого изъяли более 65 кг янтаря.

Об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Прокуратура Волынской области совместно с работниками Управления защиты экономики в области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и Главного управления Национальной полиции области в рамках расследования уголовного производства о приобретении, получения и хранения имущества, полученного преступным путем (уголовное преступление, предусмотренное ст. 198 УК Украины) провела санкционированный судом обыск в офисном помещении в городе Луцке.

В нем обнаружили и изъяли более 65 кг янтаря, из которых 5 кг - обработанного "солнечного камня", пять станков и оборудование для его обработки.

Продолжается досудебное расследование".
censor.net.ua
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