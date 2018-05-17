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Новости
Украина
16 мая 18, 20:36
Парубий обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе (ФОТО)
Парубий , Волкер
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий провел встречу с представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер политика.

"Поблагодарил за поддержку Украины и предоставление летального оборонительного оружия. Обсудили ситуацию на Донбассе и законодательные планы Верховной Рады", - написал Парубий.

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censor.net.ua
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