Парубий обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе (ФОТО)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер политика.

"Поблагодарил за поддержку Украины и предоставление летального оборонительного оружия. Обсудили ситуацию на Донбассе и законодательные планы Верховной Рады", - написал Парубий.