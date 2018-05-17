Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер политика.
"Поблагодарил за поддержку Украины и предоставление летального оборонительного оружия. Обсудили ситуацию на Донбассе и законодательные планы Верховной Рады", - написал Парубий.
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Парубий обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе (ФОТО)
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер политика.
"Поблагодарил за поддержку Украины и предоставление летального оборонительного оружия. Обсудили ситуацию на Донбассе и законодательные планы Верховной Рады", - написал Парубий.
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