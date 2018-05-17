Сергей Гундер погиб на Донбассе 16 мая от пули снайпера.ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Галицький кореспондент".

Сергей Гундер родился в Харькове, последние 10 лет жил в Ивано-Франковске. На фронт ушел добровольцем, с января 2015 служил в 93-й ОМБр, год воевал в Песках, 25.12.2015-го получил тяжелое ранение в руку во время разведки, получил инвалидность II группы. После демобилизации подписал контракт. Также был активным участником волонтерской организации "Галицкие львы".

У него остались мать в Харькове, жена и дочь в Драгомирчанах, и двое детей от первого брака в Надвирной.