Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
0.39
USD
0.39
RUB
0.39
EUR
30.84
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 мая 18, 12:34
Из Украины в РФ пытались вывезти скрипку Страдивари. ФОТО
скрипка Страдивари
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Также контрабандист вез старинные книги, телефонный аппарат и банкноты.

Пограничники Сумской области задержали гражданина Молдовы, который пытался вывезти из Украины несколько предметов антиквариата, среди которых была особо ценная скрипка ХVІІ века работы итальянского мастера Антонио Страдивари.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.


Мужчина хотел проехать через таможенный пункт пропуска Бачевск на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter.

Кроме скрипки в его машине нашли: телефонный аппарат с надписью Osterreichische Telefon - Fabrik A.G. vorm. J. Berliner Wein, XIII / 1., Икону с образом святого Спиридона, книги с надписью Giannetto1870 года и Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth M.A. 1904 года, внутри которой находились 23 бумажные банкноты до 1960 года выпуска (некоторые из них - дореволюционных времен Российской империи) и почтовая марка 1973 года. Изъятые предметы отправлены на экспертизу 



 Указанные предметы ограничены к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минкультуры и искусств Украины от 22.04.2002 №258. Все изъятые предметы отправлены на экспертизу.  Как сообщалось 16 февраля, во Франции похитили виолончель стоимостью 1,3 млн евро.
bigmir.net
Ещё по теме:
Как будут проверять отпечатки пальцев на границе с Россией?
Действия Москвы нарушают Конвенцию ООН по морскому праву
Условия Волкера, при котором он посетит Донецк и Луганск
ВСУ захватили минометы в тылу боевиков: фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Скорость авто Зайцевой и Дронова в ДТП не установлена
noimageВ Запорожье разоблачили шпионскую сеть российских спецслужб
noimageБоевики обстреляли школу в Светлодарске, ранен один человек
noimageСергей Гундер погиб на Донбассе 16 мая от пули снайпера.ФОТО
noimageПарубий обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе (ФОТО)
Лента новостей