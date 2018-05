Из Украины в РФ пытались вывезти скрипку Страдивари. ФОТО

Пограничники Сумской области задержали гражданина Молдовы, который пытался вывезти из Украины несколько предметов антиквариата, среди которых была особо ценная скрипка ХVІІ века работы итальянского мастера Антонио Страдивари.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.





Мужчина хотел проехать через таможенный пункт пропуска Бачевск на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter.

Кроме скрипки в его машине нашли: телефонный аппарат с надписью Osterreichische Telefon - Fabrik A.G. vorm. J. Berliner Wein, XIII / 1., Икону с образом святого Спиридона, книги с надписью Giannetto1870 года и Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth M.A. 1904 года, внутри которой находились 23 бумажные банкноты до 1960 года выпуска (некоторые из них - дореволюционных времен Российской империи) и почтовая марка 1973 года. Изъятые предметы отправлены на экспертизу













Указанные предметы ограничены к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минкультуры и искусств Украины от 22.04.2002 №258. Все изъятые предметы отправлены на экспертизу. Как сообщалось 16 февраля, во Франции похитили виолончель стоимостью 1,3 млн евро.